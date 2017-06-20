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У представителей вооруженных сил Канады была возможность пообщаться с местными латвийцами, но все же понадобилось заглянуть в карту, чтобы узнать где находится Латвия. Об этом телеканалу LNT рассказал майор прибывшего в Латвию батальона Канады Джейсон Ван Дайк.

"Я сам здесь уже третий раз за год, так как участвовал в подготовительных работах. У меня очень позитивное впечатление, тут много общего в Канадой. У того, кто здесь в первый раз, впечатление тоже хорошее", - сказал он.

Тем временем по словам командующего вооруженными силами Канады генерала Джонатана Вэнса, сотрудничество государств-участников многонационального батальона НАТО будет не только военным.

По его словам, Канада придерживается высоких идеалов НАТО, подразумевающих коллективную оборону и безопасность. Это серьезная операция с военной точки зрения, но значимая и потому, что Латвия, Канада и другие нации, входящие в батальон будут работать вместе.

"Мы передаем сигнал о том, что нас ожидали здесь, в Латвии, что мы находимся здесь для исполнения благородной цели - улучшения обороны и безопасности", - сказал Вэнс.

По его словам, следующие месяцы будут посвящены интеграции сил, формированию сотрудничества между группами команды, пройдут учения.

Как сообщалось, вчера на Адажской военной базе состоялась торжественная встреча многонационального батальона НАТО, в которой приняли участие президент Раймонд Вейонис, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр обороны Раймонд Бергманис, министр обороны Канады Харджит Саджан и другие официальные лица.