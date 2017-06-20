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НАТО будет внимательно следить за проведением военных учений России вблизи стран Балтии, включая совместные учения с Белоруссией и Китаем, заявил во вторник в рамках визита в Литву генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава альянса призвал обеспечить прозрачность предстоящих в конце июня совместных учений в Балтийском море военных кораблей России и Китая, а также учений России и Белоруссии "Запад", которые пройдут в сентябре.

Китайские СМИ в понедельник сообщили о том, что в скором времени три военных корабля примкнут к российским кораблям и вместе проведут учения близ Санкт-Петербурга и Калининградской области. Сообщается, что в них будут задействованы и китайские вертолёты.

Россия и Китай проводят совместные учения "Joint Sea" поочерёдно с 2012 года, но некоторые наблюдатели обратили внимание на то, что на этот раз они пройдут в Балтийском море накануне визита лидера США Дональда Трампа в Польшу.

"Мы намерены очень внимательно следить за проведением учений "Запад". Мы призываем Россию и Белоруссию в соответствии с Венским документом обеспечить прозрачность и прогнозируемость. Так мы работаем в формате Совета НАТО-Россия, чтобы у нас было больше прозрачности и в сфере военных мощностей, и учений. Это важно всегда, но особенно в настоящее время, когда мы видим большой военный контингент близ границ нашего региона", - сказал глава НАТО.

Литовская военная разведка утверждает, что в ходе учений "Запад" Россия и Белоруссия будут имитировать военный конфликт с НАТО, поэтому возможны провокации на границе.