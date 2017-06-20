Прокурор прекратил дело против Юрашса
Несмотря на усилия Полиции безопасности (ПБ) добиться выдвижения обвинения, прокурор решил прекратить уголовный процесс об умышленном разглашении государственный тайны против бывшего начальника отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юриса Юрашса, ныне депутата Рижской думы.
Как свидетельствует имеющая в распоряжении агентства ЛЕТА информация, прокурор отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Айвис Залужинскис пришел к выводу, что для привлечения Юрашса к уголовной ответственности нет оснований и криминальный процесс следует прекратить за отсутствием состава преступления. В связи с этим отменена и примененная к Юрашсу мера пресечения - запрет на выезд из страны.
В июле прошлого года Юрашс заявил, что ему предлагалась взятка в размере миллиона евро за переквалификацию преступления, инкриминируемого бывшему руководителю предприятия Latvijas Dzelzceļš Угису Магонису, со взяточничества на торговлю влиянием, за что законом предусмотрено более мягкое наказание.
О предложенной взятке Юрашс информировал тогдашнего начальника KNAB Ярослава Стрельчонка и Генпрокуратуру, но никакой реакции от них не последовало, поэтому он решил заявить о попытке подкупа публично через СМИ. В связи с этим против него был начат уголовный процесс о разглашении информации, дело расследовала ПБ. В январе этого года KNAB все же начало уголовный процесс о попытке дать взятку Юрашсу.
Магонис был задержан за взяточничество летом 2015 года. В даче взятки подозревается эстонский предприниматель Олег Осиновский.