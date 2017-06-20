На реставрацию памятника Свободы выделено 190 тысяч евро (2)

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Политика | 20 июня 2017 года, 20:57

Правительство сегодня выделило Министерству культуры 193 636 евро из средств на непредвиденные расходы для реставрации и обслуживания памятника Свободы.

Эти средства будут переданы Рижскому агентству памятников, которое планирует завершить реставрацию в этом году. Правительство также постановило, что состояние памятника должно оцениваться каждые два года.

На выделенные средства планируется провести реставрацию поверхности памятника, очистку и позолоту звезд, ремонт внутренней лестницы и подвального помещения и другие работы.

Как отметила руководитель отдела общественных отношений Минкультуры Лита Кокале, материалы, из которых изготовлен памятник, страдают от мороза, дождя и загрязнения воздуха, поэтому памятник нуждается в регулярном обслуживании и ремонте.

В предыдущий раз обслуживание памятника Свободы было проведено в 2006 году, когда была обновлена позолота звезд, а последняя реставрация проводилась в 1998-2001 годах.

Комментарии 2
Alex37 минут назад
Помыть "библиотеку" - 100.000 ,двери в СГД -80.000 .А чё такая дешёвая реставрэйшн ?Золота на звёзды пожалели ?
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Дмитрий1 час назад
Сначала выделили 190000.Отмоют-а там совсем другой памятник.
Видземе,Курземе,Земгале,Латгале....За сколько приделают четвертую звезду?,или какому то региону не хватит,и придется выводить из состава.
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