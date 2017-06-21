Политика |

Партия "Единство" достаточно сильна, чтобы на выборах Сейма стартовать отдельным списком, не объединяясь с другими партиями, сказал в интервью газете Neatkarīgā председатель "Единства" Андрис Пиебалгс.

"Я лично считаю, что мы должны идти со своим списком, хотя в этом есть и риски", - сказал Пиебалгс, отметив, что в партии этот вопрос еще не обсуждался.

Пиебалгс признал, что с удовольствием сотрудничал бы с Новой консервативной партией (НКП), и это уже обсуждалось перед выборами Рижской думы, на которых НКП добилась лучшего результата, чем "Единство".

"Они считают, что объединение с какой-либо из коалиционных партий, возможно, не принесет им успеха. Но и в нашем электорате, и в принципах деятельности я не вижу принципиальных различий. Думаю, для очень многих, кто проголосовал за НКП, вторым выбором было "Единство". Было бы хорошо, если бы смогли сблизиться к выборам в Сейм", - сказал лидер партии.

Говоря о предстоящем в сентябре съезде "Единства" и выборах его председателя, Пиебалгс сказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

Он признал, что ему пока не удалось добиться повышения рейтинга партии до 10%.

"Я от этого не отступаю. Это не катастрофа, которая требовала бы моей отставки сразу после выборов, но съезд осенью примет решения в зависимости от того, что я обещал и не сделал", - сказал Пиебалгс.

Напомним, депутат Европарламента, член "Единства" Сандра Калниете ранее заявила, что если после конгресса партии "Единство", который должен состояться в июне, внутри партии не произойдет кардинальных изменений, то "Единство" прекратит свое существование.