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Сегодня новым мэром Екабпилса избран представитель Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) Райвис Рагайнис. Об этом сообщила руководитель городской избирательной комиссии Ингрида Кнутиня.

Прежний многолетний руководитель самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) перед голосованием отозвал свою кандидатуру.

Рагайнис ранее заявил о том, что в самоуправлении города сформирована коалиция большинства, и он будет кандидатом в мэры от этой коалиции.

О формировании коалиции договорились пять из девяти прошедших в Екабпилсскую думу партий - ЛЗП, "Согласие", Крестьянский союз Латвии, Латвийское объединение регионов и KPV LV.

Как сообщалось, по итогам муниципальных выборов в Екабпилсе поддержка партии Салцевича существенно уменьшилась - за Екабпилсскую региональную партию проголосовало 22,52% избирателей по сравнению с 31,63% на выборах 2013 года.

Более 5% голосов в Екабпилсе получили еще восемь списков: "Согласие" - 16,68%, ЛЗП - 14,49%, Латвийское объединение регионов - 7,88%, VL-TB/LNNK - 7,63%, Крестьянский союз Латвии - 7,6%, KPV LV - 7,03%, "Честь служить нашей Латвии" - 6,34% и Латгальская партия - 5,16%.

Екабпилсская региональная партия получила в городской думе три депутатских места, "Согласие" и ЛЗП - по два, остальные шесть партий - по одному.