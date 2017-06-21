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Премьер-министр Марис Кучинскис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) исключает возможность сотрудничества с партией "Согласие" в Сейме следующего созыва. Об этом премьер заявил в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио.

Кучинскис отметил, что выборов в Сейм еще нужно дождаться, однако, по его мнению, наилучшая коалиция уже существует в настоящее время.

"Я готов продолжить работу с "Единством" и национальным объединением.

Не думаю, что вариант, когда СЗК сотрудничает с "Согласием", может стать актуальным. Мне не кажется, что это реальный вариант", - сказал премьер.