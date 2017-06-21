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Представленные в Рижской думе оппозиционные партии договорились на первом заседании думы нового созыва выдвинуть на пост мэра Риги кандидатуру Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов, ЛОР).

Как сообщил представитель Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс, четыре оппозиционные партии - НКП, ЛОР/"Для развития Латвии", национальное объединение "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и "Единство" - сообща попытаются установить в Рижской думе новый порядок, основанный не на "брутальном превосходстве голосов", а на глубине мысли, силе аргументации и интересах жителей.

Эти партии договорились выдвинуть кандидатуру Мартиньша Бондарса в мэры столицы.

У них также есть общий кандидат на пост вице-мэра и общие кандидаты на должности председателей думских комитетов.

"Коалиция не должна быть уверена в том, что ничего не изменится - мы продолжим бороться за власть все четыре года", - заявил Борданс. Представитель "Единства" Вилнис Кирсис тоже подчеркнул, что рижане хотят, чтобы четыре оппозиционные партии не ссорились между собой, а работали сообща.