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Латвийское государство никому ничего не должно за проект "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), заявил премьер-министр Марис Кучинскис. Так он прокомментировал направленную правительству просьбу компаний Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis компенсировать недополученные доходы в размере 8,3 млн евро, которые предприятия могли бы получить при участии в проекте "Северный поток - 2".

Пресс-секретарь премьер-министра Андрейс Вайварс подтвердил, что Кучинскис получил направленное компаниями письмо, сейчас идет подготовка ответа на это письмо. Вайварс подчеркнул, что ни государство, ни правительство никому ничего не должны в связи с этим вопросом.

"Кабинет министров выразил негативное отношение к участию Латвии в проекте "Северный поток - 2, принимая во внимание государственные интересы. Тогда как решение о том, что в проекте не будет принимать участие латвийский порт, приняла сторона, реализующая проект", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, Марис Кучинскис не понимает, почему государство должно что-то кому-то компенсировать в связи с этим вопросом.

Президент Раймонд Вейонис также считает, что правительство - не тот адресат, к кому обращаться с просьбой компенсировать убытки от несуществующего бизнеса.

Вейонис отметил, что правительство никаких решений в отношении "Nord Stream 2" и хранения в Латвии труб для газопровода не принимало, поэтому от правительства нельзя требовать компенсировать то, к чему оно не имеет отношения.

"Окончательное решение о том, что трубы не будут размещаться здесь, принимало само руководство Nord Stream 2. Поэтому предприятиям следует обратиться к руководству проекта", - сказал президент.

Как уже сообщалось, Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis просят правительство компенсировать им недополученные доходы в размере 8,3 млн евро в связи с тем, что Кабинет министров запретил Вентспилсскому свободному порту участвовать в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2".