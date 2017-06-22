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Сегодня Рижская городская дума переизбрала председателем самоуправления Нила Ушакова ("Согласие").

Голосование за мэра состоялось спустя 8 часов с начала заседания. Ему предшествовали жесткие дебаты и вопросы кандидатам в мэры.

Напомним, представленные в Рижской думе оппозиционные партии на первом заседании думы нового созыва выдвинули на пост мэра Риги кандидатуру Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов, ЛОР).

Между тем, депутатам Рижской думы нового созыва сегодня предстоит провести еще два заседания, на которых будет выбран вице-мэр Риги, утверждены полные составы комиссий, избраны их председатели и заместители.

Депутаты отмечают, что готовы работать до утра.

Список "Согласие" и "Честь служить Риги" на выборах в самоуправление набрал 50,85% голосов и получил в новой думе 32 мандата из 60.

Список "ЛОР и "Для развития Латвии" получил в столичной думе девять мандатов, Новая консервативная партия- тоже девять, VL-ТB/LNNK - шесть, "Единство" - четыре.