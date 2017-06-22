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Президент Латвии Раймонд Вейонис призывает парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.

"Сейму необходимо утвердить прямые выборы президента, так как главу страны должен выбирать сам народ", - отметил Вейонис в своей речи в парламенте.

Президент призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.

На заявление президента депутаты отреагировали по-разному: одни - тихими восклицаниями, другие начали аплодировать.

Напомним, что общество за открытость Delna подало в Сейм собранные на платформе Manabalss.lv 11 384 подписи за открытое голосование на выборах президента.

Также рабочая группа парламента, анализировавшая расширение полномочий главы государства, ранее предложила повысить легитимность президента, усилив независимость и суверенитет данного конституционного института.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов - не меньше 51 голоса.