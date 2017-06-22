Вейонис призывает сделать выборы президента всенародными (+ОПРОС) (25)
Президент Латвии Раймонд Вейонис призывает парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.
"Сейму необходимо утвердить прямые выборы президента, так как главу страны должен выбирать сам народ", - отметил Вейонис в своей речи в парламенте.
Президент призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.
На заявление президента депутаты отреагировали по-разному: одни - тихими восклицаниями, другие начали аплодировать.
Напомним, что общество за открытость Delna подало в Сейм собранные на платформе Manabalss.lv 11 384 подписи за открытое голосование на выборах президента.
Также рабочая группа парламента, анализировавшая расширение полномочий главы государства, ранее предложила повысить легитимность президента, усилив независимость и суверенитет данного конституционного института.
Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов - не меньше 51 голоса.
Главу Страны??? Кто глава?? Вы что ли господин Вейонис??)) Какой страны?? Латвия страна уже??)) Что вы можете "глава"?? Посмотрите на себя на любой встрече, в любом месте(не в Латвии), третесь там как бедный родственник, видон такой как у клерка на корпоративе руководителей.
Вы способны только призывать,да ездить на бесконечные не имеющие смысла встречи,у вас нет никакой власти. Так какая польза от того что народ вас будет выбирать??? Как президент (Латвии) может влиять на систему???