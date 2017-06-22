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В Рижской думе проходит первое заседание нового созыва, депутаты пытаются договориться, кто станет мэром столицы.

Как сообщил специальный корреспондент радио Baltkom, на заседании происходят ожесточенные споры с участием коалиции о оппозиции.

"Депутаты до сих пор дебатируют по поводу мэра. На трибуне уже около часа находится Бондарс, кандидат от оппозиции. Вопросы ему в основном задает также оппозиция. В вопросах, как правило, содержатся упреки Рижской думе первых двух созывов и лично Ушакову. Бондарс отвечает на них, что, конечно же, будет делать по-другому. Речь идет не только о болезненных моментах как, например, в Rīgas namu pārvaldnieks, два раза Бондарс упрекнул Ушакова в том, что из Латвии уезжают люди, то есть в демографической ситуации. В целом все это напоминает предвыборные дебаты, депутаты решили использовать эту площадку, чтобы продолжить свои предвыборные сообщения", - рассказал корреспондент.

Мэр Риги Нил Ушаков в своей речь перед депутатами отметил, что результаты муниципальных выборов доказывают поддержку, которую имеет его партия.

"Наш список поддержал почти 51%, это говорит о поддержке, которую мы имеем. За счет этого мы получили не только мандаты, но и ответственность, чтобы продолжать то, что мы делали на протяжении предыдущих восьми лет. Мы открыты к сотрудничеству, открыты к переговорам, у нас нет красных линий, мы не подписывали никаких договоров о том что не будем сотрудничать с каким-то партиями. Самоуправление - это место, где нужно работать. Это не Krājbanka, где можно работать, потому что у тебя красивая прическа. Это самоуправление, нас 60 человек и мы должны работать одновременно", - сказал Ушаков.

Напомним, по итогам выборов большинство мест в столичной думе сохранил объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге", хотя и лишился части мандатов. "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получило в новой думе 32 мандата из 60.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии", Новой консервативной партии, нацобъединения VL-TB/LNNK и "Единства".

Латвийское объединение регионов/"Для развития Латвии" получило в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, VL-TB/LNNK - шесть, "Единство" - четыре.

Представители четырех избранных в Рижскую думу "латышских" партий уже договорились о совместной работе в оппозиции.

Как уже писал Mixnews, представленные в Рижской думе оппозиционные партии договорились на первом заседании думы нового созыва выдвинуть на пост мэра Риги кандидатуру Мартиньша Бондарса.