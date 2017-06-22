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Депутаты Рижской думы нового созыва готова работать до утра, если возникнет такая надобность. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал депутат Рижской думы от "Единства" Вилнис Кирсис.

"В этом созыве будет сильная оппозиция. Спустя восемь часов с начала заседания еще не выбран мэр, а впереди еще два заседания. Если надо, будем работать до утра", - сказал он.

Депутат Рижской думы от "Согласия" Анна Владова согласилась с тем, что работать надо в любых условиях.

"Совершенно нормальное заседание, это рабочая обстановка. Тот мандат доверия, который мы получили от рижан, будем отрабатывать в любых условиях", - сказала она.

Специальный корреспондент радио Baltkom, которые находится сегодня в Рижской думе, также прогнозирует, что заседания могут закончиться глубокой ночью. При этом он отметил, что недовольных затянутым заседанием нет.

"Все довольно спокойны, в кулуарах депутаты из коалиции и оппозиции общаются между собой. Многие говорят, что работа будет более затруднена, так как у коалиции в этом году меньшее количество голосов. Но ожидается, что меньше чем через год часть депутатов покинет Рижскую думу, так как будут проходить выборы в Сейм. Первое заседание закончится после того, как будет выбран мэр, после этого должны состояться еще два, на которых будет выбран вице-мэр Риги, утверждены полные составы комиссий, избраны их председатели и заместители. Вполне возможно, что они закончат за полночь", - рассказал он.

В Рижской думе проходит первое заседание нового созыва, депутаты пытаются договориться, кто станет мэром столицы.

Как сообщил специальный корреспондент радио Baltkom, на заседании происходят ожесточенные споры с участием коалиции о оппозиции.