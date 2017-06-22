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Предложение Министерства здравоохранения далеко от выдвинутых Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) забастовочных требований, завила президент ЛАСВ Сармите Вейде.

Во время переговоров с Минздравом выкристаллизовались пункты, по которым и семейные врачи, и Минздрав могли бы пойти навстречу друг другу, однако соглашение достигнуто не было, рассказала она. Следующее предложение Минздрава ЛАСВ ожидает 26 июня, когда состоится повторная встреча их представителей.

Больше всего мнения Минздрава и семейных врачей расходятся по двум вопросам. Это увеличение платежа капитации и предусмотренное реформой системы здравоохранения создание общих практик семейных врачей.

Семейные врачи требуют увеличить нынешний платеж капитации на 30%, а Минздрав предлагает увеличить включенную в него зарплату. Однако в сумму капитации включена не только зарплата семейного врача за лечение, но и различные административные расходы, так как семейный врач является также руководителем практики, пояснила Вейде.

Создание общих практик будет означать дежурства в вечерние часы и в выходные дни, что изменит всю прежнюю модель работы семейных врачей, добавила она.

Семейные врачи готовы начать работать в системе э-здравоохранения с 1 сентября, но при условии, что эта система будет работать достаточно быстро технически, а из листов нетрудоспособности будет исключен диагноз.

Пока система электронного здравоохранения работает слишком медленно и создает для врачей большие проблемы, подчеркнула Вейде.

Как ранее сообщила Вейде, Министерство здравоохранения отклонило призыв семейных врачей о создании примирительной комиссии, поэтому медики решили объявить забастовку, которая продлится до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с министерством.

Семейные врачи планируют начать забастовку 3 июля и продолжать ее до тех пор, пока с Минздравом и правительством не будет достигнута договоренность о выполнении забастовочных требований, заявила Вейде.

В марте ассоциация подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.