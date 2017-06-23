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На проходящем в ночь на пятницу втором внеочередном заседании Рижской думы нового созыва, на пост вице-мэра большинством голосов был переизбран Андрис Америкс (ЧСР). Вторым претендентом на этот пост был представитель Новой консервативной партии Янис Борданс (НКП).

Кандидатуру Америкса выдвинул мэр Риги Нил Ушаков (С/ЧСР), в свою очередь Борданса выдвинула депутат Юта Стрике (НКП).

За Америкса проголосовали 32 депутата, а за выдвинутого оппозицией кандидата Борданса свои голоса отдали 26 депутатов.

Выборы вице-мэра затянулись на несколько часов. Сначала около 23.30 претендентам задавались вопросы, они на них отвечали. Только в 1.10 минут депутаты отправились голосовать, после чего затянулась процедура подсчета голосов. В итоге результаты объявили лишь после 2 часов ночи.

Напомним, на первом внеочередном заседании думы нового созыва депутаты выбрали мера Риги. Им стал лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Ушаков был утвержден на должности ее председателя в третий раз подряд. За Ушакова проголосовали 32 депутата, а за выдвинутого оппозицией кандидата Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов) свои голоса отдали 26 депутатов.

Процесс выборов мэра сегодня был самым долгим в истории думы. Заседание началось в 9 часов, таким образом процесс избрания мэра в целом занял более девяти часов, в том числе около пяти часов кандидаты отвечали на вопросы депутатов.

Первое заседание Рижской думы нового созыва, в ходе которого избиралось руководство и комитеты, является самым длинным заседанием в истории Риги. Заседание началось 22 июня в 9 утра и длилось более 16 часов.