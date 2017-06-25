Британский парламент подвергся кибератаке (2)
Политика | 25 июня 2017 года, 10:01
Парламент Великобритании подтвердил, что его серверы подверглись хакерской атаке, в результате чего некоторые члены обеих палат не могут получить доступ к своим почтовым ящикам, сообщается в официальном твиттере высшего законодательного органа страны.
Statement regarding cyber incident. pic.twitter.com/fAbDkAfdbj— Commons Press Office (@HoCPress) 24 июня 2017 г.
"Мы зафиксировали несанкционированные попытки получить доступ к аккаунтам пользователей парламентской сети и расследуем этот инцидент в тесном сотрудничестве с Национальной службой кибербезопасности", - сказано в сообщении.
В нем также говорится, что в качестве меры предосторожности удаленный доступ к аккаунтам в парламентской сети временно закрыт. Несколько парламентариев подтвердили, что не могут войти в свои почтовые ящики.
Источник: www.interfax.ru
И конечно же, как всегда, это рука Кремля и русского хакера - 5 летнего Вовочки !!!
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ну а то.Остальные то немощные ........Поколение с отнятыми мозгами ........
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