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Парламент Великобритании подтвердил, что его серверы подверглись хакерской атаке, в результате чего некоторые члены обеих палат не могут получить доступ к своим почтовым ящикам, сообщается в официальном твиттере высшего законодательного органа страны.

Statement regarding cyber incident. pic.twitter.com/fAbDkAfdbj — Commons Press Office (@HoCPress) 24 июня 2017 г.

"Мы зафиксировали несанкционированные попытки получить доступ к аккаунтам пользователей парламентской сети и расследуем этот инцидент в тесном сотрудничестве с Национальной службой кибербезопасности", - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что в качестве меры предосторожности удаленный доступ к аккаунтам в парламентской сети временно закрыт. Несколько парламентариев подтвердили, что не могут войти в свои почтовые ящики.