Британский парламент подвергся кибератаке (2)

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Политика | 25 июня 2017 года, 10:01

Парламент Великобритании подтвердил, что его серверы подверглись хакерской атаке, в результате чего некоторые члены обеих палат не могут получить доступ к своим почтовым ящикам, сообщается в официальном твиттере высшего законодательного органа страны.

"Мы зафиксировали несанкционированные попытки получить доступ к аккаунтам пользователей парламентской сети и расследуем этот инцидент в тесном сотрудничестве с Национальной службой кибербезопасности", - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что в качестве меры предосторожности удаленный доступ к аккаунтам в парламентской сети временно закрыт. Несколько парламентариев подтвердили, что не могут войти в свои почтовые ящики.

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 2
Eliza 38 минут назад
И конечно же, как всегда, это рука Кремля и русского хакера - 5 летнего Вовочки !!!
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88086 минут назад
ну а то.Остальные то немощные ........Поколение с отнятыми мозгами ........
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