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Закон "О самоуправлениях" не определяет максимальное количество комитетов, в которых может работать один и тот же депутат, заявили в Министерстве охраны среды и регионального развития (МОСРР).

Коалиция "Согласия" и "Честь служить Риге" (ЧСР) на последнем заседании Рижской думы предыдущего созыва утвердила изменения в правилах самоуправления, чтобы обеспечить стабильное большинство во всех думских комитетах нового созыва. В дальнейшем каждый депутат сможет работать более чем в двух комитетах думы.

МОСРР даст официальное заключение о принятых Рижской думой изменениях в правилах после их получения, но обращает внимание на то, что дума имеет право устанавливать количественный состав комитетов, их компетенцию и организацию работы.

Как поясняет министерство, число членов комитета не должно быть меньше трех и не должно превышать половину общего числа депутатов думы, за исключением финансового комитета. В свою очередь каждый депутат должен быть по крайней мере членом одного комитета.

Таким образом, закон "О самоуправлениях" определяет минимальное количество комитетов, где может работать депутат, но не максимальное.