Экс-канцлер ФРГ: Европа не будет стабильна без отношений с Россией (2)

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Политика | 25 июня 2017 года, 20:41

Мир и стабильность в Европе возможны только в том случае, если у немцев будут разумные отношения с "большим соседом" Россией. Об этом экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет Focus Online.

По словам немецкого политика, СДПГ могла бы сделать намного больше для улучшения отношений Берлина с Москвой. При этом Шредер выразил уверенность, что кандидат на пост канцлера от социал-демократов Мартин Шульц "будет над этим работать".

В то же время бывший канцлер ФРГ призвал однопартийцев противостоять США при администрации Трампа в вопросах внешней и торговой политики. На съезде СДПГ примут предвыборную программу партии. Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября 2017 года. По их результатам определится, кто станет новым канцлером.

Сейчас фаворитом предвыборной гонки является Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель. Социал-демократы под руководством Мартина Шульца занимают, согласно опросам, второе место.

Источник: ria.ru

Комментарии 2
Igor Barkalov1 час назад
Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть
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Igor Barkalov1 час назад
Если Вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко
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