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Депутат Сейма Илмар Латковскис решил выйти из парламентской фракции национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK.

Как сообщил сам Латковскис, он принял это решение в контексте недавнего голосования по спорным поправкам к закону о кредитных учреждениях и в связи с распределением так называемых депутатских квот, когда он был вынужден вопреки своим убеждениям солидаризироваться с мнением фракции.

Латковскис не является членом VL!-TB/LNNK, но был избран в Сейм по его списку.

Латковскис является председателем комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, а также членом комиссии по народному хозяйству и подкомиссии по спорту комиссии по образованию, науке и культуре.