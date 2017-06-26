Депутат Илмар Латковскис покинул фракцию VL!-TB/LNNK в Сейме
Политика | 26 июня 2017 года, 08:48
Депутат Сейма Илмар Латковскис решил выйти из парламентской фракции национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK.
Как сообщил сам Латковскис, он принял это решение в контексте недавнего голосования по спорным поправкам к закону о кредитных учреждениях и в связи с распределением так называемых депутатских квот, когда он был вынужден вопреки своим убеждениям солидаризироваться с мнением фракции.
Латковскис не является членом VL!-TB/LNNK, но был избран в Сейм по его списку.
Латковскис является председателем комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, а также членом комиссии по народному хозяйству и подкомиссии по спорту комиссии по образованию, науке и культуре.