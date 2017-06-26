В Даугавпилсе избрали мэра города (2)

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Политика | 26 июня 2017 года, 11:43

Сегодня большинством голосов на пост мэра Даугавпилса избран лидер от списка "Согласие" Андрей Элксниньш.

Новую коалицию в Даугавпилсе сформировали "Согласие" и "Наша партия", поэтому прежний мэр Янис Лачплесис, который представляет "Латгальскую партию", лишился своего поста.

Элксниньш ранее подтвердил, что договоренность между "Согласием" и "Нашей партией" существует, потому что обе партии объединяют похожие программы и желание долговременно и стабильно работать в команде.

Комментарии 2
Иварс 6 минут назад
От души поздравляю всех Даугавпилчан!! Скоро заживёте как в Риге!!
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Lilija Sostaka12 минут назад
Pozdravljaju Andrej
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