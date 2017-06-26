Политика |

Сегодня большинством голосов на пост мэра Даугавпилса избран лидер от списка "Согласие" Андрей Элксниньш.

Новую коалицию в Даугавпилсе сформировали "Согласие" и "Наша партия", поэтому прежний мэр Янис Лачплесис, который представляет "Латгальскую партию", лишился своего поста.

Элксниньш ранее подтвердил, что договоренность между "Согласием" и "Нашей партией" существует, потому что обе партии объединяют похожие программы и желание долговременно и стабильно работать в команде.