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Мэром Резекне сегодня, 26 июня, переизбран лидер списка "Согласия" в этом городе Александр Барташевич.

За Барташевича проголосовало десять депутатов, против были двое. Он был единственным кандидатом на должность председателя городской думы.

Находящееся в течение восьми лет у власти в Резекне "Согласие" уверенно победило и на прошедших выборах, набрав 59,03% голосов депутатов и получив в думе девять мандатов.

Объединение Латгальской партии, национального объединения VL-TB/LNNK и "Единства" представлено в самоуправлении двумя депутатами, у Союза "зеленых" и крестьян и партии "Единая Резекне" - по одному.