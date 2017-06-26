Мэром Резекне переизбран Барташевич (2)
Политика | 26 июня 2017 года, 12:19
Мэром Резекне сегодня, 26 июня, переизбран лидер списка "Согласия" в этом городе Александр Барташевич.
За Барташевича проголосовало десять депутатов, против были двое. Он был единственным кандидатом на должность председателя городской думы.
Находящееся в течение восьми лет у власти в Резекне "Согласие" уверенно победило и на прошедших выборах, набрав 59,03% голосов депутатов и получив в думе девять мандатов.
Объединение Латгальской партии, национального объединения VL-TB/LNNK и "Единства" представлено в самоуправлении двумя депутатами, у Союза "зеленых" и крестьян и партии "Единая Резекне" - по одному.
Хуторянам муторно! Все самые крупные города Латвии принадлежат не им. Не обломиться еще нахапать.в свой карман!!!
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У Согласия 9 ,у "остальных" по 1му...А где наши "социологи-опросисты" ?
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