Политика |

Правящая коалиция сегодня договорилась дифференцировать ставку подоходного налога с населения (ПНН), установив ее в размере 20%, 23% и 31%, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиционных партий.

Коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

"Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН: для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности", - сообщил Кучинскис.

Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов. Чтобы обеспечить увеличение финансирования здравоохранения партнеры по коалиции договорились повысить на 1 процентный пункт социальные взносы.

Предложение коалиции не увеличит бюджетный дефицит, заверил Кучинскис. "Предложение сбалансировано настолько, чтобы не вызывать отрицательного эффекта", - подчеркнул он.