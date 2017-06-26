Правящие договорились ввести прогрессивный подоходный налог (5)

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Политика | 26 июня 2017 года, 17:43

Правящая коалиция сегодня договорилась дифференцировать ставку подоходного налога с населения (ПНН), установив ее в размере 20%, 23% и 31%, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиционных партий.

Коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

"Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН: для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности", - сообщил Кучинскис.

Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов. Чтобы обеспечить увеличение финансирования здравоохранения партнеры по коалиции договорились повысить на 1 процентный пункт социальные взносы.

Предложение коалиции не увеличит бюджетный дефицит, заверил Кучинскис. "Предложение сбалансировано настолько, чтобы не вызывать отрицательного эффекта", - подчеркнул он.

Комментарии 5
Не Лоялен21 минуту назад
Единственно на что Правящая коалиция способна,так это повышать налоги!Выборы прошли,можно начать повышать!Некогда к вам ворам не буду лояльно относится!Хоть к стенке меня поставте!
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Совок в голове1 минуту назад
Прогрессивный подоходный налог, обычно, соседствует с железобетонной системой соцобеспечения, образования и здравоохранения. А когда это делается без этого, просто, чтобы "слатать бюджет", то это, как бы сказать, не прилично, что ли... Тут и высококвалифицированные кадры, которые получают больше денег, серьезно могут задуматься об эмиграции. И вообще, что за социализм и уравниловка, от которой уходили с лозунгами о несправедливости - те, кто учится больше, и зарабатывает больше, потом должны платить налог выше??? Совок в голове.
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Варпа14 минуты назад
Будут душить и дальше,то же их проклинаю
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