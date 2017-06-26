Правящие договорились ввести прогрессивный подоходный налог (5)
Правящая коалиция сегодня договорилась дифференцировать ставку подоходного налога с населения (ПНН), установив ее в размере 20%, 23% и 31%, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиционных партий.
Коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.
"Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН: для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности", - сообщил Кучинскис.
Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.
Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов. Чтобы обеспечить увеличение финансирования здравоохранения партнеры по коалиции договорились повысить на 1 процентный пункт социальные взносы.
Предложение коалиции не увеличит бюджетный дефицит, заверил Кучинскис. "Предложение сбалансировано настолько, чтобы не вызывать отрицательного эффекта", - подчеркнул он.