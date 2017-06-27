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Латвийский сегмент Twitter комментирует избрание председателей самоуправлений в Даугавпилсе, Резекне и других крупных городах Латвии, где мэрами стали представители партии "Согласие".

Победы партии, возглавляемой Нилом Ушаковым, комментирует пользователь Nepareizais.

"Партия "Согласие" у власти в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале... В Лиепае совсем немного не хватило", - пишет он.

Saskaņa pie varas Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jūrmalā ...Liepājā pavisam mazliet pietrūka https://t.co/95q0D03Q7r — Nepareizais (@Nepareizais) 26 июня 2017 г.

Своими мыслями делится пользователь Гиртс.

"Хм... "Согласие" распространяется, как чума", - пишет он.

Hm… Saskaņa izplatās kā mēris — Ģirts (@domuskapis) 26 июня 2017 г.

Пользователь 1984 отмечает, что Латвия движется в определенном направлении.

"Латвия с мэром от "Согласия" в Даугавпилсе сделало пусть небольшой, но шажок в сторону России... Грустно это все", - пишет он.

Savukārt Latvija, ar Saskaņas mēru D-pilī, vienu pagaidām nelielu, bet noteiktu solīti Krievijas virzienā...

Skumji tas viss. — 1984 (@ezis1980) 26 июня 2017 г.

Напомним, сегодня на первом заседании Даугавпилсской думы нового созыва мэром города избран лидер списка "Согласия" Андрей Элксниньш. Сегодня же мэром Резекне сегодня был переизбран лидер списка "Согласия" в этом городе Александр Барташевич.