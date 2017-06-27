Twitter: "Согласие" распространяется по Латвии, как чума (6)
Латвийский сегмент Twitter комментирует избрание председателей самоуправлений в Даугавпилсе, Резекне и других крупных городах Латвии, где мэрами стали представители партии "Согласие".
Победы партии, возглавляемой Нилом Ушаковым, комментирует пользователь Nepareizais.
"Партия "Согласие" у власти в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале... В Лиепае совсем немного не хватило", - пишет он.
Saskaņa pie varas Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jūrmalā ...Liepājā pavisam mazliet pietrūka https://t.co/95q0D03Q7r— Nepareizais (@Nepareizais) 26 июня 2017 г.
Своими мыслями делится пользователь Гиртс.
"Хм... "Согласие" распространяется, как чума", - пишет он.
Hm… Saskaņa izplatās kā mēris— Ģirts (@domuskapis) 26 июня 2017 г.
Пользователь 1984 отмечает, что Латвия движется в определенном направлении.
"Латвия с мэром от "Согласия" в Даугавпилсе сделало пусть небольшой, но шажок в сторону России... Грустно это все", - пишет он.
Savukārt Latvija, ar Saskaņas mēru D-pilī, vienu pagaidām nelielu, bet noteiktu solīti Krievijas virzienā...— 1984 (@ezis1980) 26 июня 2017 г.
Skumji tas viss.
Напомним, сегодня на первом заседании Даугавпилсской думы нового созыва мэром города избран лидер списка "Согласия" Андрей Элксниньш. Сегодня же мэром Резекне сегодня был переизбран лидер списка "Согласия" в этом городе Александр Барташевич.