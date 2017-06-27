Twitter: "Согласие" распространяется по Латвии, как чума (6)

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Политика | 27 июня 2017 года, 07:14

Латвийский сегмент Twitter комментирует избрание председателей самоуправлений в Даугавпилсе, Резекне и других крупных городах Латвии, где мэрами стали представители партии "Согласие".

Победы партии, возглавляемой Нилом Ушаковым, комментирует пользователь Nepareizais.

"Партия "Согласие" у власти в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале... В Лиепае совсем немного не хватило", - пишет он.

Своими мыслями делится пользователь Гиртс.

"Хм... "Согласие" распространяется, как чума", - пишет он.

Пользователь 1984 отмечает, что Латвия движется в определенном направлении.

"Латвия с мэром от "Согласия" в Даугавпилсе сделало пусть небольшой, но шажок в сторону России... Грустно это все", - пишет он.

Напомним, сегодня на первом заседании Даугавпилсской думы нового созыва мэром города избран лидер списка "Согласия" Андрей Элксниньш. Сегодня же мэром Резекне сегодня был переизбран лидер списка "Согласия" в этом городе Александр Барташевич.

Комментарии 6
éugene31 минуту назад
зачем редакторы копаются в твитерах недалеких людей и выкладывает этот мусор?
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Юра 40 минут назад
Ох уж этот латышский триппер....
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Tan Tin22 минуты назад
А чо, слабо ССвцам выписаца и из этих городов?
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