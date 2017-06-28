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В результате всенародного избрания президента к власти в Латвии могут прийти представители олигархов, прокремлевских сил или абсолютно непрогнозируемые персонажи, считает евродепутат от Латвии Инесе Вайдере. Своим мнением политик делится на страницах газеты Latvijas Avīze и в своем аккаунте на Facebook.

"Учитывая результаты последних выборов, где самые большие самоуправления в Латвии перешли в руки "Согласия" и СЗК , а также опросы, которые проводили исследователи общественного мнения различных негосударственных организаций, всенародно избранный президент в Латвии может означать, что на президентское кресло могут претендовать представители олигархов, прокремлевских сил или абсолютно непрогнозируемые персонажи", - написала политик.

Вайдере указала, что когда в Латвии народ будет выбирать президента, будет изменена Конституция, а значит и функции президента изменятся.

"Избранный народом президент, будет наделен большими полномочиями и в руках одного человека будет сконцентрирована достаточно большая власть. Это может привести к непрогнозируемым последствиям. Именно поэтому отцы латвийской Конституции разработали норму, которая уравновешивает функции парламента и президента", - указала евродепутат.

Кроме того, по словам Вайдере, выборы президента связаны с масштабными предвыборными кампаниями и большими денежными вложениями.

"В этом плане, как показали последние выборы, самыми большими победителями, бесспорно, являются представители "Согласия", которым были доступны деньги Москвы и открыты двери многих СМИ. Именно поэтому всенародно избранный президент в Латвии, по меньшей мере сейчас и в ближайшем будущем, является риском для независимости, если не de jure, то уж точно de facto", - пишет Вайдере.

Как указывает Вайдере, наверняка Вейонис, предлагая Сейму постановить, чтобы президента государства уже в 2019 году выбирал народ, лоббирует интересы Лембергса.

"Полагаю, что господин Вейонис, достаточно хорошо понимает ситуацию, поэтому возникает вопрос, желания какой политической силы или конкретного лица поддерживаются такими сообщениями, особенно, когда представители общества за открытость Delna, ссылаясь на данные последнего опроса, указывают, что наибольшую поддержку на выборах президента получил бы Айвар Лембергс", - заключила Вайдере.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис призывает парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.

"Сейму необходимо утвердить прямые выборы президента, так как главу страны должен выбирать сам народ", - отметил Вейонис в своей речи в парламенте.

Всенародно избранному президенту Латвии следовало бы предоставить право инициировать роспуск Сейма, считает Вейонис.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов - не меньше 51 голоса.