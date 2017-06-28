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Услуги здравоохранения жителям во время забастовки семейных врачей могут обеспечить с помощью резидентов, сообщает портал Pietiek.com.

В распоряжении портала оказалось неофициальное указание Министерства здравоохранения о привлечении резидентов в кризисной ситуации. Оно разослано всем причастным сторонам и адресовано Рижскому университету им. П.Страдиня и Латвийскому университету.

В документе министр здравоохранения Анда Чакша просит на время забастовки семейных врачей перепланировать реализацию учебных программ резидентуры, обеспечив 24-часовые дежурства резидентов (по восемь часов).

Оплата труда резидентов будет установлена в соответствии с правилами финансирования резидентуры. Если объем выполненной работы превысит установленный этими правилами объем дежурств, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) оплатит и его в установленном правилами Кабинета министров порядке.

Минздрав просит направить НСЗ, которая будет координировать места дежурств, списки резидентов и контактную информацию, а также информацию о врачах, отвечающих за организацию резидентуры по каждой специальности, и проинформировать их и включенных в списки резидентов об их привлечении в кризисной ситуации и об организации работы по управлению этой ситуацией.

Тем временем глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска в интервью радио Baltkom отметила, что считает такие действия противозаконными.

"Конечно, в течение двух дней все можно организовать и сказать резидентам, что им надо будет работать так, но это противозаконно. Тут все не так просто", - сказала она.

Минздрав вчера объявил, что изыщет возможности во время забастовки семейных врачей обеспечить жителям необходимые услуги здравоохранения и в ближайшие дни сообщит о них.