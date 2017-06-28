Портал: во время забастовки врачей к лечению латвийцев привлекут резидентов (3)

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Политика | 28 июня 2017 года, 09:57

Услуги здравоохранения жителям во время забастовки семейных врачей могут обеспечить с помощью резидентов, сообщает портал Pietiek.com.

В распоряжении портала оказалось неофициальное указание Министерства здравоохранения о привлечении резидентов в кризисной ситуации. Оно разослано всем причастным сторонам и адресовано Рижскому университету им. П.Страдиня и Латвийскому университету.

В документе министр здравоохранения Анда Чакша просит на время забастовки семейных врачей перепланировать реализацию учебных программ резидентуры, обеспечив 24-часовые дежурства резидентов (по восемь часов).

Оплата труда резидентов будет установлена в соответствии с правилами финансирования резидентуры. Если объем выполненной работы превысит установленный этими правилами объем дежурств, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) оплатит и его в установленном правилами Кабинета министров порядке.

Минздрав просит направить НСЗ, которая будет координировать места дежурств, списки резидентов и контактную информацию, а также информацию о врачах, отвечающих за организацию резидентуры по каждой специальности, и проинформировать их и включенных в списки резидентов об их привлечении в кризисной ситуации и об организации работы по управлению этой ситуацией.

Тем временем глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска в интервью радио Baltkom отметила, что считает такие действия противозаконными.

"Конечно, в течение двух дней все можно организовать и сказать резидентам, что им надо будет работать так, но это противозаконно. Тут все не так просто", - сказала она.

Минздрав вчера объявил, что изыщет возможности во время забастовки семейных врачей обеспечить жителям необходимые услуги здравоохранения и в ближайшие дни сообщит о них.

Комментарии 3
Вопросы2 часа назад
Такое впечатление, что забастовка скоординирована внутри правительства и призвана "приучить" население к мысли, что медуслуги теперь будут за деньги. Где это видано, чтобы во время забастовки за госсчет к врачу было не попасть, а за 25 евро - без проблем? Что это за забастовка такая, от которой правительству только лучше, а жителям хуже? Она же в интересах государства, и поэтому чем бессрочнее, тем им выгоднее?
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ко darit?23 минуты назад
В результате забастовки резко снизилась смертность населения.
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Антон55 минут назад
Потому, что забастовка против системы. В частном порядке,врач спокойно может работать,как любая частная структура. Выгодно ли это правительству...не думаю. Тк на носу выборы, и им бы лучше подзамять эту тему, но сейчас, со стороны врачей наконец накипело, поэтому пустым обещаньям больше никто не верит. Теперь главно не дрогнуть и не согласиться на полумеры.
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