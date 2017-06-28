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Нет оснований вечно ссылаться на геополитические угрозы, которые могли бы возникнуть в результате изменения порядка избрания президента, ибо все зависит от участия общества в выборах, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

"Если говорить о геополитических угрозах, то избирателям следует очень активно участвовать в выборах, а не уклоняться от них", - считает президент.

На его взгляд, в отдельных вопросах не хватает политической воли идти вперед или продвигать эти вопросы.

"Мы больше смотрим, будет или не будет выбрана или не выбрана та или иная политическая партия", - отметил Вейонис.

Это и было одной из причин его призыва к всенародному избранию президента страны.

Вейонис усматривает неспособность принимать важные решения и слишком медленное взаимодействие правительства и парламента в продвижении вопросов. Поэтому необходимо искать решения. "Такие предложения были еще во время президентских полномочий Андриса Берзиньша, но, увы, дальше они не продвигались", - добавил он.

Вопрос о всенародном избрании президента однозначно следует рассматривать в контексте расширения президентских полномочий, подчеркнул Вейонис.

Как писал Mixnews, 22 июня в традиционном обращении к парламенту президент Вейонис заявил, что Сейму следовало бы постановить, чтобы президента государства уже в 2019 году выбирал народ.

Вейонис призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.