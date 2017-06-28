Вейонис: хватит бояться геополитических угроз (4)
Нет оснований вечно ссылаться на геополитические угрозы, которые могли бы возникнуть в результате изменения порядка избрания президента, ибо все зависит от участия общества в выборах, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.
"Если говорить о геополитических угрозах, то избирателям следует очень активно участвовать в выборах, а не уклоняться от них", - считает президент.
На его взгляд, в отдельных вопросах не хватает политической воли идти вперед или продвигать эти вопросы.
"Мы больше смотрим, будет или не будет выбрана или не выбрана та или иная политическая партия", - отметил Вейонис.
Это и было одной из причин его призыва к всенародному избранию президента страны.
Вейонис усматривает неспособность принимать важные решения и слишком медленное взаимодействие правительства и парламента в продвижении вопросов. Поэтому необходимо искать решения. "Такие предложения были еще во время президентских полномочий Андриса Берзиньша, но, увы, дальше они не продвигались", - добавил он.
Вопрос о всенародном избрании президента однозначно следует рассматривать в контексте расширения президентских полномочий, подчеркнул Вейонис.
Как писал Mixnews, 22 июня в традиционном обращении к парламенту президент Вейонис заявил, что Сейму следовало бы постановить, чтобы президента государства уже в 2019 году выбирал народ.
Вейонис призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.
Хотим того мы или не хотим, скорее раньше чем позже потеряное население будет замещено гастарбайтерами - иначе окончательный экономический коллапс произойдет ещё быстрее.
Депопуляция началась много лет назад и продолжается по сей день.
Парламентская форма правления оказалась неспособной предотвратить и остановить этот процесс.
Действовать по старому, когда случилась депопуляция, и ожидать положительных результатов нелогично и глупо.
Латвии нужны прямые выборы Президента.
Когда люди увидят, что их голос реально влияет на судьбу страны, никто не будет уклоняться от голосования
Угроза от соседей может быть военная и экономическая.
Вейонис был МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ Латвийской Республики и как военный человек и Главнокомандующий лучше любого знает реальные угрозы нашей стране.
А вы (Вей-Ветерок) продолжайти свистеть дальше о географических угрозах :)