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На агитацию перед выборами самоуправлений партии потратили меньше половины допустимого финансирования.

Как сообщила в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" руководитель отдела Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по контролю за финансированием политических организаций Инга Яунскунга, 51 политическая организация или их объединение могли потратить на предвыборную агитацию свыше 3 млн евро, а фактически потратили немногим больше 1,2 млн евро.

Партии должны подать декларации о предвыборных доходах и расходах до 3 июля, напомнила Яунскунга.

Случаи превышения допустимых предвыборных расходов пока не зафиксированы, добавила она.