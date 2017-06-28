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Во время одного из первых заседаний Мазсалацкого самоуправления было решено поднять зарплату председателю думы на 400 евро.

Повторно избранный на должность председателя Мазсалацкого самоуправления Харийс Рокпелнис получал за свою работу 1200 евро в месяц. Теперь же, после своего избрания, будет получать 1600 евро.

В думе пояснили, что зарплата должностных лиц самоуправления не привязана к минимальной зарплате. Увеличение зарплаты мэру было инициативой самого Рокпелниса. С марта 2015 года ему не повышали зарплату.

Согласно декларации о доходах Рокпелниса, в прошлом году в думе он заработал 15 057 евро.

Стоит отметить, что кандидатуру Рокпелниса поддержали шесть депутатов партии "Мазсалацкой волости", и два депутата партии "Салаца".

На выборах самоуправлений список "Мазсалацкой волости" получил 6 мандатов, а "Салаца" - три места в думе.

Фото: Valmieras Ziņas