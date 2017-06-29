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Политический и общественный активист Владимир Линдерман получил письмо из Канцелярии президента в ответ на свое предложение лишить депутата Сейма от Нацобъединения Эдвина Шноре Ордена Трех звезд. Об этом Линдерман сообщил на своей странице в Facebook.

"Шноринг-троллинг продолжается. Получил письмо из канцелярии президента. Пишут, что мое предложение о лишении Эдвина Шноре Ордена Трех звезд за разжигание ненависти к русским жителям Латвии будет рассмотрено на ближайшем заседании Капитула орденов. Вот так, все солидно, по-взрослому", - написал Линдерман.

Напомним, общественные организации "Латвийский комитет по правам человека" и "Русское общество в Латвии" ранее обратились в Капитул орденов с заявлением о лишении Эдвина Шноре ордена Трех Звезд.

Член Нацблока, депутат Сейма Эдвин Шноре получил орден в 2008 году. Согласно Закону о государственных наградах, основанием для лишения ордена служит "позорный поступок, не известный Капитулу орденов на время присуждения награды и несовместимый со статусом награжденного лица".

Кроме того, группа латвийских активистов, возглавляемая Андой Борисовой, отправила письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой аннулировать Шноре визу и не пускать его в страну. 5 июля этого года в Минске состоится первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, где Шноре будет возглавлять латвийскую делегацию.

Напомним, 19 мая в издании "Национальные вести" появилась статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Альфреда Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". В продолжение этой темы Шноре пишет, что "приехавшие в советское время русскоязычные, хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают".