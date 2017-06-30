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Сотрудничество с «Согласием» и ЧСР в Рижской думе представляется невозможным лидеру Латвийского объединения регионов. «Это было бы политическим самоубийством», - пишет газета NRA.

Интервью с Мартиньшем Бондарсом сделала известный публицист Элита Вейдемане. В самом начале публикации она объясняет читателям, почему в интервью нет ни вопроса, ни ответа на недавнюю громкую новость, связанную с Бондарсом – решение суда о взыскании 11 миллионов евро с бывших членов правление Krājbanka, в число которых входит и Бондарс.

Интервью было взято до решения суда, а после него политик уехал в отпуск, переключив все вопросы на свою помощницу и дистанцировавшись от ответов.

Говоря о работе в думе, Мартиньш Бондарс пояснил, что сотрудничать с Нилом Ушаковым он не намерен.

«Говорили, что сразу после выборов мы станцуем танго с Нилом. Мы не можем, нам нельзя так поступать», - заявил Бондарс.

Политик пояснил, что партии думской оппозиции – не однояйцевые близнецы, однако они могут сотрудничать в рамках своих предвыборных программ. Но всех оппозиционеров объединяет идея, что Ригу менять нужно и как это нужно делать.

Как уже сообщал портал Mixnews, все представители четырех партий, которые были избраны в Рижскую думу - не считая объединенный список партий "Согласие" и "Честь служить Риге" - решили объединится для сотрудничества в оппозиции.