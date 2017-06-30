Ринкевич предупреждает о попытках извне повлиять на выборы Сейма (2)
Политика | 30 июня 2017 года, 11:21
Несомненно, в следующем году будут попытки извне повлиять на процесс выборов Сейма, заявил в интервью передачи LTV "Утренняя панорама" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Оценивая опыт выборов в США и Франции, ясно, что такие попытки будут, пояснил он.
Будут предприняты также информационные атаки в СМИ и соцсетях, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы усилить безопасность в самых разных сферах, считает министр.
В геополитической ситуации пока ничего существенно не изменилось - она не улучшилась и не ухудшилась, добавил глава МИД.
Оденьте противогазы, отключитесь от интернета и внешних коммуникаций, затемните окна, закройте плотно двери. Верьте только своим страхам и мне, великому провидцу с широко открытым третьим глазом.
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"... необходимо сделать все возможное, чтобы усилить безопасность в самых разных сферах..." - поэтому всей вашей, марионеточной, власти надо сдать свои полномочия и бежать, бежать от сюда без оглядки, ведь бесконечно ваш беспредел продолжатся не будет. ОТВЕТ ДЕРЖАТЬ,по любому, ПРИДЕТСЯ и это время все ближе и ближе, во всяком случае я так думаю.
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