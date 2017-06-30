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Несомненно, в следующем году будут попытки извне повлиять на процесс выборов Сейма, заявил в интервью передачи LTV "Утренняя панорама" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Оценивая опыт выборов в США и Франции, ясно, что такие попытки будут, пояснил он.

Будут предприняты также информационные атаки в СМИ и соцсетях, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы усилить безопасность в самых разных сферах, считает министр.

В геополитической ситуации пока ничего существенно не изменилось - она не улучшилась и не ухудшилась, добавил глава МИД.