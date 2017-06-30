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Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис выступил с обращением к работникам отрасли здравоохранения, в котором призывал медиков к сотрудничеству и пообещал им увеличение зарплат в скором будущем, пишет nra.lv.

"Латвийские медики, на этот раз я обращаюсь к каждому из вас. Я всегда высоко ценил вашу работу и ваше мнение, вы делаете тяжелую и значимую работу, я прислушиваюсь и вникаю в проблемы отрасли, понимаю, что работы много и в отрасли хватает проблем. Поэтому, чтобы перейти от слов к делу, правительство начало серьезную работу, чтобы привести отрасль здравоохранения в порядок", - сказано в обращении премьера.

По его словам, налоговая реформа, которую правительство должно утвердить в скором будущем, облегчит жизнь работников отрасли.

"Национальный совет трехстороннего сотрудничества на этой неделе поддержал новую модель налоговой реформы, которая включает в себя множество элементов, в том числе гарантирует увеличение финансирования для системы здравоохранения", - сообщает Кучинскис.

По его словам, 80 миллионов евро в будущем году будут выделены на зарплаты врачей.

"Чтобы прийти к этому соглашению, как Латвийская конфедерация работодателей, так и Латвийский союз свободных профсоюзов (в который входит и Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода) пошли на непопулярное решение - повысить социальные взносы на один процентный пункт. Это решение гарантирует, что в следующем году здравоохранению будет выделено на 200 миллионов евро больше, из них 80 миллионов рассчитаны именно на повышение зарплат", - указывает Кучинскис.

Премьер призывает медиков к сотрудничеству, а также просит их разъяснить жителям страны, какие преимущества имеет налоговая реформа.

"Чтобы добиться того, что система здравоохранения стала лучше, чтобы медики получали достойную зарплату, чтобы жители были обеспечены качественным здравоохранением, нужен диалог. Я призывают работающих в Латвии семейных врачей поддержать этот шаг (утверждение налоговой реформы - Mixnews), о котором до этого договорились социальные партнеры, и выступить перед обществом с разъяснением тех процессов, которые в данный момент происходят в государстве. Как работодатели, так и сами работники, понимая ситуацию в отрасли, со следующего года готовы платить за здравоохранение больше. Прошу отрасль здравоохранения осознать эти договоренности!", - указывает Кучинскис.

Он также указывает, что для полноценного проведения реформы, выборы в Сейм должны пройти благополучно.

"Необходимо учитывать, что Латвия является демократическим государством, в котором власть принадлежит избранному народом Сейму. Поэтому, если система здравоохранения действительно получит упомянутые средства, то нам также необходим положительный исход выборов в Сейм. В меня внушает уверенность тот факт, что в данный момент все коалиционные партии поддерживают эту модель реформы", - отмечает Кучинскис.

Напомним, ранее в в Латвийской ассоциации семейных врачей сообщили, что несмотря на призыв руководителя Латвийского общества врачей Петериса Апиниса и министра здравоохранения Анды Чакши отложить забастовку до 22 июля, она начнется со следующей недели, как и было запланировано.

В забастовке будут участвовать более 600 семейных врачей.