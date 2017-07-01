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Согласно утвержденным Сеймом поправкам, сегодня начинается постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени медиков.

В переходный период, который продлится с 1 июля по 31 декабря этого года, для медиков и работников бригад неотложной медицинской помощи, не являющихся медиками, можно будет устанавливать продленное нормальное рабочее время, не превышающее 55 часов в неделю. В 2018 году продленное нормальное рабочее время не должно превышать 50 часов, а в 2019 году - 45 часов в неделю.

Оплата за время работы, которое превышает установленное законом о труде нормальное рабочее время, в переходный период будет рассчитываться с применением коэффициента 1,1 в этом году, 1,2 в 2018 году и 1,35 в 2019 году.

Ранее за продленное нормальное рабочее время, которое не превышает 60 часов в неделю и 240 часов в месяц, была предусмотрена оплата только в размере установленной зарплаты.

Напомним, несмотря на принятые поправки к закону о лечении, предусматривающие постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени, медики приняли решение продолжать предупредительные акции протеста, отказываясь работать продленное нормальное рабочее время.