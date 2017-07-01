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Депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Иварс Бриверс предлагает дополнить свод правил Сейма пунктом о том, что парламентские заседания не могут длиться дольше 21 часа, пишет nra.lv.

По его словам, это правило может нарушаться только в случае внештатной ситуации.

Вопрос о времени проведения заседаний стал актуален после того, как в прошлом году депутаты дискутировали по принятию государственного бюджета всю ночь до раннего утра.

Бриверс также предлагает инициировать законопроет “Ограничения Кайминьша”, который ограничил бы депутатов в фиксировании того, что происходит на заседании.

Депутат предлагает установить, что происходящее на заседаниях парламентских комиссий может фиксировать любой принимающий в них участие, используя любые технические средства, если это не мешает заседанию. Полученные аудио- и видеофайлы могут быть опубликованы только в нетронутом виде, без какого-либо монтажа.

Бриверс также предлагает установить, что снятые в стенах Сейма кадры, на которых запечатлены люди не в момент выполнения своих прямых обязанностей, могут публиковаться только с согласия этих людей.

Он предлагает публиковать записи с заседаний парламентских комиссий на странице Сейма не позже, чем через три часа после того, как была закончена съемка.

Фото: facebook.com/kaimins