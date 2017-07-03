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С экономической точки зрения Латвии было бы намного выгоднее оставаться частью Советского Союза, а не вступать в Евросоюз. Такое мнение в ходе дискуссии на фестивале общения LAMPA в Цесисе высказал бывший депутат Рижской думы Петерис Винкелис, пишет nra.lv.

"Теоретически Латвии было бы намного выгоднее быть частью Советского Союза, потому что тогда не надо было бы содержать такое большое количество тунеядцев в управлении", - сказал Винкелис.

Фестиваль общения LAMPA проходил в Цесисе 3-4 июля.