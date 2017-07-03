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Правительство еще обсудит с социальными партнерами возможность повысить минимальную зарплату постепенно: в 2018 году - до 410 евро, в 2019 году - до 430 евро, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционного совета.

Это предлагается, чтобы приравнять темп повышения минимальной зарплаты к темпу повышения тех зарплат, которые лишь ненамного их превышают. Это предложение еще планируется обсудить с представителями работодателей и профсоюзов.

Как сообщалось, основными положениями налоговой реформы предусмотрено повышение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро.