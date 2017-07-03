Политика |

Замена министра или даже правительства не приведет к решению проблем в отрасли здравоохранения, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционного совета.

"Ответ тем кто думает, что если заменить министра или даже правительство, вдруг будет найдено решение, - нет", - сказал он. На вопрос о том, как он оценивает работу министра здравоохранения, премьер ответил, что Чакше предстоит справиться со злободневными вопросами отрасли, и она борется, чтобы этого добиться.

Кучинскис выразил надежду на то, что в диалоге стороны придут к взаимопониманию.

Здравоохранению в следующем году будет доступно дополнительно 190-200 млн евро, сообщил Кучинскис.

Примерно 110 млн евро составят средства, выделение которых в связи с реформой финансирования здравоохранения согласовано с Еврокомиссией, около 80 млн евро - средства от повышения на 1 процентный пункт социального налога.

Как сообщалось, протестуя против ситуации в здравоохранении, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода организовал акцию, во время которой медики прекратили работать продленное нормальное рабочее время, а семейные врачи начали бессрочную забастовку.