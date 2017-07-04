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Президент США Дональд Трамп собрался использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ) в качестве "политического инструмента", чтобы снизить зависимость ряда европейских стран, в том числе и Латвии, от России. Продвигать свою инициативу Трамп начнет на саммите "Трех морей", который пройдет в Варшаве в четверг, 6 июля, сообщает агентство Reuters.

Саммит носит такое название неслучайно: в нем принимают участие европейские государства, расположенные между Адриатическим, Черным и Балтийским морями. В их числе Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония.

По данным агентства, Трамп заявит на варшавской встрече, что Вашингтон хочет помочь союзникам, упростив поставки СПГ в Центральную и Восточную Европу американскими компаниями.

Бывший чиновник НАТО Джеймс Джонс отметил, что увеличение поставок американского газа позволит ослабить в регионе влияние России, "использующей энергию в качестве оружия или рычага давления".

"Я думаю, что США покажут себя очень благожелательной страной, если начнут помогать другим государствам быть более самодостаточными и менее зависимыми", - подчеркнул Джонс.

Инициативу увеличения экспорта американского газа в Европу поддержали и соратники Трампа по Республиканской партии, которые давно требовали более жесткого отношения к России.

"Эта инициатива подорвет стратегию Путина и других обладающих властью людей, пытающихся использовать выключатель света как элемент стратегического нападения", - отметил сенатор Кори Гарднер.

"Во многом, экспорт американского СПГ в Европу является самой большой угрозой, которую США представляют для России", - заявил в беседе с Reuters польский эксперт Михал Барановски.

Отметим, что российский монополист "Газпром" сейчас осуществляет рекордные поставки газа в Европу по сравнению с показателями в прошлом, включая советский период. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что "идейка" о зависимости стран, покупающих газ из России, от Москвы не имеет под собой никаких оснований.

"Это глупый абсолютно, никчемный аргумент, потому что это взаимозависимость", - утверждал президент в декабре прошлого года.

В свою очередь, Джо Байден, занимавший должность вице-президента США при Бараке Обаме, выступал с критикой проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия. "Северный поток - 2" это плохая сделка для Европы. Сейчас крайне неудачное время для того, чтобы усилить зависимость Европы от российского газа", - пояснил он. По словам Байдена, Европе необходимо диверсифицировать энергетический рынок.

Как сообщалось, Вентспилсский порт и два его терминала - Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода Nord Stream 2, обеспечивая хранение и поставки труб через порт.

Однако на закрытом заседании правительства было решено не поддерживать участие Вентспилса в проекте.

Доходы латвийской экономики от участия Вентспилского порта в проекте могли бы составить 25 млн евро.

"Северный поток" — магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Газопровод "Северный поток" — самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире, его протяжённость — 1224 км.

В начале июня компания Nord Stream 2 подала в Германии заявку на строительство "Северного потока - 2".