Политика |

Решение суда, согласно которому с семи бывших членов правления обанкротившегося Krājbanka надлежит взыскать в пользу администратора 15 миллионов евро, вызывает немало вопросов к одному из фигурантов дела – политику Мартиньшу Бондарсу (Латвийское объединение регионов). Как со стороны прессы, так и со стороны коллег по Рижской думе.

Сегодняшнее заседание – первое, после появления скандальной новости 28 июня – началось с пикета, который организовало молодежная организация «Согласия». Несколько молодых людей стояли непосредственно у входа в зал заседаний. В руках – плакаты с призывами и вопросами к Мартиньшу Бондарсу и другим руководителям оппозиционных фракций в думе:

"Бондарс, сложи депутатский мандат!"

"Юта Стрике, как борец с коррупцией мог голосовать за расхитителя Krājbanka?"

"Юрис Пуце, вы поможете Бондарсу отдать украденное в Krājbanka?"

Сам «информационный повод» сегодня на заседание думы сегодня не явился. С момента появления информации о решении суда никому из журналистов не удалось получить полноценный комментарий лидера Латвийского объединения регионов. Бондарс отвечал, что судебные дела он не комментирует.

Впрочем, вопросы к политику есть не только у четвертой власти, но и у коллег-депутатов, причем даже оппозиционных.

Сандрис Риекстиньш и Кришьянис Фелдманис из Новой консервативной партии (НКП) в интервью Mixnews заявили, что Мартиньш Бондарс не проинформировал коллег о судебной тяжбе, когда выдвигал себя на должность мэра.

«Он не поступил коллегиально. Мы бы отнеслись иначе к его кандидатуре», - в один голос заявили оба депутата. Лидер НКП Юта Стрике от комментариев отказалась, сославшись на занятость. Промолча также Янис Борданс (НКП) и Юрис Пуце («За развитие Латвии») тоже хранит молчание.

Вилнис Кирсис (Единство) с выводами не спешит, однако в разговоре с Mixnews он отметил, что хотел бы получить комментарий Мартиньша Бондарса прежде всего.

По словам мэра Риги Нила Ушакова («Согласие»), Мартиньш Бондарс поступил нечестно.

«Перед выборами он лгал рижанам, а после выборов своим коллегам», - заявил Ушаков.

Дозвониться до самого Бондарса нам не удалось, но мы получили текстовое сообщение следующего содержания: «Вернусь из отпуска 20.07».

Как ранее писал портал Mixnews, суд Видземского предместья Риги 21 июня на закрытом заседании постановил солидарно взыскать ущерб в размере более 15 млн евро с семи бывших членов правления Latvijas Krаjbanka.

Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре компаниям.

KPMG Baltics в 2015 году подала иск к бывшим членам правления банка о взыскании убытков, возникших у банка до начала процесса неплатежеспособности в 2015 году.

В мае 2016 года Высший суд Великобритании признал бывшего члена совета Latvijas krаjbanka, фактического мажоритарного акционера банка Владимира Антонова виновным в причинении банку ущерба в размере 60,5 млн евро и 30,8 млн долларов.

В конце 2011 года в Latvijas krаjbanka была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), а 23 декабря 2011 года Рижский окружной суд признал банк неплатежеспособным.

Подозреваемыми в присвоении денег банка в особо крупных размерах являются несколько членов правления, среди которых пока Мартиньш Бондарс не фигурировал.