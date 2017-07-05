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Руководство самоуправлений в Риге, Даугавпилсе, Резекне, участие в правящей коалиции в других муниципалитетах показывает, что "Согласие" становится на шаг ближе к государственной власти, заявил в интервью газете Diena председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш, представляющий эту партию.

"Как видим, в самоуправлениях наше предложение получило весьма высокую поддержку. То что происходит, в большой мере является своего рода логической преемственностью - с вхождением также в руководство ряда других самоуправлений мы приближаемся к вхождению в правительство", - сказал Элксниньш.

По его словам, правительство не должно игнорировать партию "Согласие".

"Учитывая тот факт, что в крупных самоуправлениях руководит наша партия, правительство не должно нас больше игнорировать", - отметил Элксниньш.

На вопрос, является ли целью "Согласия" создание платформы для вхождения в правительство, он ответил, что ее цель - реализовать социал-демократические идеи.

В Сейме нынешнего созыва фракция "Согласия" - крупнейшая оппозиционная фракция.

Источник: diena.lv