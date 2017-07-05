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Более тесное сотрудничество НАТО и ЕС в сфере стратегической коммуникации должно стать одним из приоритетов, особенно в контексте расширения присутствия НАТО в Балтийских странах и Польше, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, открывая конференцию Riga StratCom Dialogue 2017 в Латвийской национальной библиотеке.

Обращаясь к участникам конференции, Вейонис отметил, что за последние три года произошли большие геополитические изменения. С востока ощущается влияние российской дезинформации и пропаганды, а с юга - интенсивная информационная кампания террористической организации "Исламское государство".

"Мы не противопоставляем им свои кампании - вместо этого мы вкладываем в развитие профессионализма наших СМИ и журналистов, чтобы укрепить критическое мышление нашего общества и разоблачать ложь. Мы выбираем правду", - подчеркнул президент.

Он упомянул достижения в этой сфере в рамках ЕС и НАТО, приведя в пример Центр стратегической коммуникации НАТО в Риге, Восточную оперативную группу стратегической коммуникации ЕС, созданный журналистами в 2015 году Балтийский центр передового опыта СМИ и недавно открывшийся в Хельсинки Европейский центр по борьбе с гибридными угрозами.

Однако предстоит еще многое сделать и многому научиться, добавил Вейонис. Ответственные, правдивые, объективные и открытые СМИ - главный признак демократического общества, подчеркнул он.

Участвующая в конференции президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила надежду на то, что дискуссии дадут ответы на вопросы о том, как правительствам использовать стратегическую коммуникацию и найти баланс в ее использовании. Она подчеркнула также роль социальных СМИ в стратегической коммуникации.