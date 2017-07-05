То хорошо, то плохо: Затлерс кардинально изменил мнение о "народном президенте"

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Политика | 5 июля 2017 года, 17:08

В политической среде Латвии высказываются различные мнения относительно предложения президента Латвии Раймонда Вейониса, призвавшего Сейм утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.

"Мнения о всенародно избираемом президенте, очень разные. Все из этих мнений когда-то представлял Затлерс", - такую публикацию в социальной сети Twitter сделал журналист Алекcис Золднерс.

Портал Pietiek тем временем указывает, что мнение журналиста полностью обосновано, и сделел подборку из некоторых высказываний бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса по этому поводу за последние 8 лет, в том числе, когда он был президентом, рядовым политиком, а затем и ушедшим из политики.

Pietiek называет такие противоречивые мнения о всенародно избираемом президенте показательным уроком изменения мышления и эталоном латвийской политической среды.

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Октябрь 2009 года

"Несколько партий и здесь высказались о праве народа избирать Президента Латвии. Если бы такие выборы состоялись завтра, то я бы выставил свою кандидатуру. Для меня было бы большой честью получить от избирателей мандат на эту должность, который символизирует народное доверие и означает расширение полномочий. Этого не надо бояться, однако в обществе надо проводить дискуссии и принять модель института всенародно избираемого президента".

Июнь 2010 года

"Я уже высказывал поддержку всенародно избираемому президенту в Латвии. По моему мнению, это уравновесит взаимодействие и сотрудничество представителей власти, увеличит вовлеченность латвийских граждан в политические процессы, усилит их ответственность за них".

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Июль 2011 года

Создающаяся Партия реформ Затлерса планирует установить, то народ выбирает президента, полномочия которого будут "усовершенствованы". Предусматривается дать президенту права распускать Сейм в кризисных обстоятельствах, а также предоставить ему другого рода полномочия».

Август 2011 года

На вопрос, не является ли предложение Затлерса о всенародно избираемом президенте популизмом, на тот момент уже бывший президент Латвии Валдис Затлерс на пресс-конференции ответил отрицательно. "Не стоит называть популизмом наделение народа правом избирать президента государства, так как, в противном случае, и выборы Сейма также можно назвать популизмом", - указал Затлерс.

Март 2012 года

Председатель Партии реформ Затлерса в интервью подчеркнул, что по-прежнему поддерживает идею о всенародно избираемом президенте. "Чтобы президент мог эффективно выполнять свои функции, должно быть доверие и поддержка народа с первого дня его деятельности", - сказал Затлерс. По его мнению, люди в Латвии политически достаточно подкованы, чтобы могли сами сделать правильный выбор, чтобы президент не казался им выбранным в результате "политических торгов".

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Феравль 2015 года

"Если Латвия желает ввести институт всенародно избираемого президента, то к этому шагу следует идти не спеша и постепенно, этот путь может занять восемь лет, сказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс. "Я думаю, если мы идем к такой цели, это займет восеь лет", - сказал Затлерс в программе "Krustpunkts" Латвийского радио. Перед тем, как народу будут даны полномочия избирать президента Латвии, надо обсудить некоторые вопросы. Например, как не нарушить баланс между несколькими исполнительными властями – президентом, Сеймом, Кабинетом министров. Сейчас в управленческой власти все сбалансировано, однако не известно, сохранится ли баланс, если в Латвии президент будет избираться народом".

Июль 2017 года

"Попытки повлиять извне, а конкретно попытки России повлиять на выборы президента США, на выборы главы государства во Франции, не говоря уже о таких странах, как Чехия или Молдова. Будет оказываться влияние и на выборы президента в Латвии. Если они будут прямые - всенародные. Тогда как повлиять на 51 депутата, чтобы они приняли какое-то неумное решение для Латвийского государства, будет очень и очень трудно".

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис призывал парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.

"Сейму необходимо утвердить прямые выборы президента, так как главу страны должен выбирать сам народ", - отметил Вейонис в своей речи в парламенте.

Всенародно избранному президенту Латвии следовало бы предоставить право инициировать роспуск Сейма, считает Вейонис.

Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов - не меньше 51 голоса.

Источник: pietiek.com

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