Политолог: забастовка врачей может стоить Кучинскису должности (4)

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Политика | 5 июля 2017 года, 21:21

Забастовка семейных врачей угрожает премьер-министру Марису Кучинскису лишением должности. Такое мнение высказал политолог Филипп Раевский, пишет nra.lv.

По его словам, угроза заключается в том, что министр здравоохранения Анда Чакша не является политиком, тогда как от нее ждут политических решений. Это является проблемой для премьера, отметил Раевский.

"Пока что забастовка проходит спокойно, но всякое возможно. Забастовка может повлиять и на Чакшу. Мы помним, как нежелание бывшего министра экономики Даниэля Павлютса уйти в отставку ударило по правительству", - сказал Раевский.

Напомним, 3 июля более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.

Премьер-министр Марис Кучинскис в четверг пригласил представителей семейных врачей встретиться, чтобы обсудить проблемы отрасли. Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения Анда Чакша. Медики приняли это приглашение.

Ранее семейные врачи заявили, что забастовка продлится до выполнения их требований Минздравом.

Комментарии 4
971 час назад
Вот это фото премьера - мне стыдно за мои дела!
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Alex1 час назад
...глупость от Раевского ...Куча будет на месте до следующего титула.У них "всё по честному"
Читай преамбулу ,особенно между строк...
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мне фото нравится46 минут назад
Это же считалочка при игре в прятки,как в детстве,прикрываются ладонями глаза....семейные!? раз,два,три,четыре,пять я иду искать,кто не спрятался ,я не виноват)
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