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Забастовка семейных врачей угрожает премьер-министру Марису Кучинскису лишением должности. Такое мнение высказал политолог Филипп Раевский, пишет nra.lv.

По его словам, угроза заключается в том, что министр здравоохранения Анда Чакша не является политиком, тогда как от нее ждут политических решений. Это является проблемой для премьера, отметил Раевский.

"Пока что забастовка проходит спокойно, но всякое возможно. Забастовка может повлиять и на Чакшу. Мы помним, как нежелание бывшего министра экономики Даниэля Павлютса уйти в отставку ударило по правительству", - сказал Раевский.

Напомним, 3 июля более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.

Премьер-министр Марис Кучинскис в четверг пригласил представителей семейных врачей встретиться, чтобы обсудить проблемы отрасли. Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения Анда Чакша. Медики приняли это приглашение.

Ранее семейные врачи заявили, что забастовка продлится до выполнения их требований Минздравом.