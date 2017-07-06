Вейонис ознакомил Трампа с важными для Латвии вопросами (4)

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Политика | 6 июля 2017 года, 20:43

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня на саммите "Инициативы трех морей" в Варшаве ознакомил президента США Дональда Трампа с важными для Латвии вопросами, сообщили в президентской канцелярии.

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Официальной двухсторонней встречи президентов Латвии и США не было, тем не менее, Вейонис ознакомил Трампа с важными для Латвии вопросами отношений США и Европы, пояснили в канцелярии.

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"Инициатива трех морей" (Адриатического, Черного и Балтийского) - неформальная платформа, призванная наладить более тесное сотрудничество стран в области энергетики, транспорта и других сферах, она объединяет 12 стран ЕС, географически расположенных между тремя морями.

Комментарии 4
Garik43 минуты назад
1.А какое, скажИте, из трех морей омывает США?!
2. Через кого Вейонис челобитную Трампу подавал?
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100% 23 минуты назад
и главное в этой платформе- как можно сильнее нагадить России.Самим утонуть в нищите и дерьме,но нагадить .........Цель всей никчёмной жизни ......Не задУшите славян,и не мечтайте.Чем сильнее будете душить,тем сильнее будете получать удары по своей морде.
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Aleksandrs Mah1 минуту назад
ну теперь попрёт!
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