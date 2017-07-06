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Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня на саммите "Инициативы трех морей" в Варшаве ознакомил президента США Дональда Трампа с важными для Латвии вопросами, сообщили в президентской канцелярии.

Официальной двухсторонней встречи президентов Латвии и США не было, тем не менее, Вейонис ознакомил Трампа с важными для Латвии вопросами отношений США и Европы, пояснили в канцелярии.

"Инициатива трех морей" (Адриатического, Черного и Балтийского) - неформальная платформа, призванная наладить более тесное сотрудничество стран в области энергетики, транспорта и других сферах, она объединяет 12 стран ЕС, географически расположенных между тремя морями.