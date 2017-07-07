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В результате третьей Атмоды в Латвии были предотвращены угрозы существования латышского языка и нации, но не произошло внутреннего духовного пробуждения и развития. К такому выводу пришли эксперты на консилиуме "Возможна ли четвертая Атмода?", которую организовал факультет социальных наук Латвийского университета. Выводы экспертов приводит газета Latvijas Avīze.

Четвертая Атмода необходима, чтобы страна полноценно развивалась, а люди были удовлетворены жизнью в Латвии и не искали лучших вариантов за границей, пишет издание. Иначе могут возникнуть конфликты и тенденции к сепаратизму, которые внешние силы могу использовать для раскола нации и угрозы независимости.

Слабое развитие экономики Латвии и потрясающие экономические и политические события вне ее пробуждают в стране негативизм, который распространяется на быт, семьи, СМИ и новые продукты культуры (театр, кино, искусство), отмечает газета. Среда негативизма и желание из нее выбраться приводят к идее о необходимости четвертой Атмоды и размышлениям о ее возможной форме.

Чтобы улучшить жизнь в Латвии нет необходимости в резких переменах, пишет Latvijas Avīze. Надо просто ежедневно выполнять поставленные задачи. Первое и главное - растить новое поколение, ограничивая дух негативизма. В политических кругах надо возродить два термина: "государственная воля" и "государственная нация".

Четвертая Атмода должна выглядеть как эволюция, а не радикальный процесс. Это приводит к качественным переменам, отмечает газета. А для того, чтобы эволюция произошла, люди должны изменить "заказ" политической власти и самому обществу. Стимулом для этого могут стать выборы, процессы в Европе, хозяйственные неудачи. Приверженцы Атмоды должны понимать, что хотят изменить и должны увидеть высшие цели: государственные, общественные и духовные.

Атмода — традиционно принятое в историографии название латышского национального движения.