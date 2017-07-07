Политика |

Руководитель отдела медиаполитики Министерства культуры Роберт Путнис решил покинуть должность.

В Министерстве культуры сообщили, что заявление Путниса об увольнении получено.

В своем профиле в Facebook Путнис пишет, что получил предложение эффективно использовать в другом месте свои опыт и знания в сфере медиаполитики.

"Не умею работать на холостых оборотах. И с учетом "фестиваля разговоров в Rīdzene" больше не собираюсь работать с нынешним правительством", — написал в своем профиле на Facebook Путнис, - "Хочу воспользоваться этой возможностью, поскольку от этого нашей стране и обществу будет больше пользы".

Из неофициальных разговоров политиков можно заключить, что Путнис утратил доверие руководства Министерства культуры. В последнее время он считается нелояльным к национальному объединению VL-TB/LNNK и провозглашаемым этой партией ценностям, поэтому его увольнение с должности было лишь вопросом времени.

Путнис в феврале 2015 года был выбран на должность руководителя отдела медиаполитики Министерства культуры из восьми претендентов.

Путнис руководил "Обществом за открытость Delna" с 2004-го по 2007 год. Затем он продолжал безвозмездно выполнять обязанности председателя совета организации.

В 2008 году Путнис стал руководителем центра обслуживания клиентов Parex banka в Мюнхене.

Также, как писал Mixnews, в 2015 году Роберт Путнис в своей декларации Службе госдоходов указал, что его супругом является Дмитрий Марков. Это был первый в истории Латвии случай, когда чиновник в официальном документе указывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.