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Сегодня исполняется два года со вступления Раймонда Вейониса в должность президента.

Раймонд Вейонис официально вступил на пост Президента Латвии 8 июля 2015 года. Сейм избрал Раймонда Вейониса на пост Президента Латвии 3 июня в пятом голосовании, в котором 55 депутатом Сейма поддержали его кандидатуру.

Вступив на должность, Раймонд Вейонис подчеркнул, что одним из его главных приоритетов будет государственная безопасность. Это также включает безопасность в международном масштабе, и он подчеркнул, что Латвия должна быть в состоянии защитить себя вместе с союзниками по НАТО. Раймонд Вейонис также обязался способствовать мирное сосуществование всех народов, проживающих в Латвии, чтобы не допустить волнения социального характера.

Тем временем, как считает социолог Лига Раснача, Раймонд Вейонис до сих пор не был активен в тех сферах, которые больше всего волнуют общество. По мнению социолога, в работе Вейониса были несколько неактивных периодов.

По крайней мере часть общества взволнована публикациями про "разговоры олигархов", и, по мнению Расначи, президент должен ясно выразить в этом вопросе свое отношение. Также социолог критически оценивает инициативу Вейониса о всенародном избрании президента. Этот вопрос нужно непременно рассматривать в контексте с расширением президентских полномочий.

"Тот способ, каким выдвигается идея о народно избранном президенте, выглядит как популизм, потому что, если не менять функций президента, ничего не изменится. Этот вопрос нужно рассматривать в комплексе с изменением функций, иначе это популистский ход", - уверена социолог.

Также, по ее мнению, Вейонис должен выразить конкретное мнение по проблемам здравоохранения и не допустить его приватизации, что означает недоступность здравоохранения для множества людей.

По мнению же политолога Филиппа Раевского, Вейонис был активен как в целом, так и в вопросах, волнующих общество, особенно законодательных.

"За два года Вейонис вернул столько же законов, сколько президент Андрис Берзиньш за четыре года в целом. С этой точки зрения он достаточно активен", - сказал Раевский. Он хотел бы от президента еще большей активности и считает, что это возможно.