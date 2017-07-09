Политика |

Сегодня, 9 июля, в Рое водитель автомобиля Chrysler на большой скорости сбил мужчину и скрылся с места престуления. Об этом сообщает представитель госполиции Саманта Чапковска.

По словам очевидца, сбитый мужчина доставлен в больницу с переломами ног. Свидетель утверждает, что водитель Chrysler ехал пьяный с праздника рыбака в Рое. Сбив мужчину, он не остановился.

В Госполиции подтвердили информацию о ДТП в Рое на улице Юрас. Вызов поступил в 5:59 утра. Медики доставили мужчину (1984 г.р.) в больницу с многочисленными переломами.

Пользователи соцсетей сообщали в комментариях, что мужчина был найден спящим в своем автомобиле в 70 км от места происшествия. Однако, госполиция эту информацию еще не подтвердила.

ДОПОЛНЕНО 17:11

Водителя (1983 г.р.) Chrysler сотрудники госполиции обнаружили в Дундаге и задержали. Сейчас он находится в Талсинском полицейском участке.

Видео: delfi.lv