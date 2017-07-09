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Сегодня, 9 июля, в Рое водитель автомобиля Chrysler на большой скорости сбил мужчину и скрылся с места престуления. Об этом сообщает представитель госполиции Саманта Чапковска.

По словам очевидца, сбитый мужчина доставлен в больницу с переломами ног. Свидетель утверждает, что водитель Chrysler ехал пьяный с праздника рыбака в Рое. Сбив мужчину, он не остановился.

В Госполиции подтвердили информацию о ДТП в Рое на улице Юрас. Вызов поступил в 5:59 утра. Водитель Chrysler пока не найден. Медики доставили мужчину (1984 г.р.) в больницу с многочисленными переломами.

Видео: delfi.lv