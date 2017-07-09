В Рое автомобиль сбил мужчину и скрылся (ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО) (5)

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Политика | 9 июля 2017 года, 15:20

Сегодня, 9 июля, в Рое водитель автомобиля Chrysler на большой скорости сбил мужчину и скрылся с места престуления. Об этом сообщает представитель госполиции Саманта Чапковска.

По словам очевидца, сбитый мужчина доставлен в больницу с переломами ног. Свидетель утверждает, что водитель Chrysler ехал пьяный с праздника рыбака в Рое. Сбив мужчину, он не остановился.

В Госполиции подтвердили информацию о ДТП в Рое на улице Юрас. Вызов поступил в 5:59 утра. Водитель Chrysler пока не найден. Медики доставили мужчину (1984 г.р.) в больницу с многочисленными переломами.

Видео: delfi.lv

Комментарии 5
Marta Nefyodova38 минут назад
Посадят надеюсь .. ?!
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Эдуар До1 час назад
Уже давно нашли
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Mixnews.lv29 минут назад
Вы являетесь очевидцем?
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